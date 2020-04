Oliver Pocher (42) kann es einfach nicht lassen! Wochenlang hatte der Comedian Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) auf dem Kieker gehabt und sie im Netz parodiert. Der öffentliche Beef zwischen ihm und dem Schlagerstar war dann allerdings in einem TV-Duell ausgetragen worden und hätte damit eigentlich abgehakt sein sollen. Jetzt hielt der "Egal"-Interpret jedoch um die Hand seiner Liebsten an. Das bekam natürlich auch Oli mit, weshalb er den beiden auf besonders ironische Weise zur Verlobung gratulierte. Doch damit war noch nicht Schluss: Jetzt knöpft der Komiker sich Michael und Laura noch einmal vor!

In einem neuen Instagram-Video wundert sich Oli über eine Social-Media-Story der 19-Jährigen, in welcher sie ihren Fans ihr neues Schmuckstück präsentiert: "Wie dieser Verlobungsgring von Laura so schön inszeniert wurde, das hat für mich wirklich einen neuen Tiefpunkt gesetzt." Die Let's Dance-Kandidatin hält in dem Clip den Klunker nämlich nicht nur in die Kamera, sondern verkündet ihren Fans auch, dass sie ihn in einer günstigeren Version nachkaufen können.

Dass es schon eine Kopie des Rings auf dem Markt gibt, lässt Oli daran zweifeln, dass der Antrag spontan passierte: "Aber warum ist denn dieser Ring schon längst in Produktion und den gibt es schon? Das würde ja für mich heißen, dass sie das ja schon längst wusste, dass sie dich irgendwann heiratet."

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Februar 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im April 2020

Thomas Burg/ Action Press Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"



