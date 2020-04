Musste sich Jasi mit viel Kritik an ihrer Schwangerschaft auseinandersetzen? Die TikTok-Bekanntheit, die vielen unter ihrem Pseudonym Jasi_xx3 bekannt ist, verkündete vor wenigen Wochen, dass sie mit 17 Jahren ihr erstes Kind erwartet. Auch wenn die Berufsschülerin noch sehr jung ist, fühlt sie sich dank der Unterstützung ihrer Familie bereit dazu, diese große Verantwortung anzunehmen. Und genauso selbstsicher steht sie auch im Netz dazu, bald Mutter zu werden. Doch wie haben eigentlich ihre Follower auf Jasis süßes Geheimnis reagiert?

Das hat der Teenager jetzt in der Talkshow Marco Schreyl dem Moderator verraten. Dabei hat sie auch offenbart, dass ihr die Verkündung ihrer Schwangerschaftsnews gar nicht so leicht gefallen ist: "Ich wusste halt nicht, wie die Leute darauf reagieren und ich hatte einfach Angst vor den Reaktionen, dass sie eher negativ als positiv ausfallen. Aber die Leute, die mir schon vorher gefolgt sind, bei ihnen waren die Reaktionen eher positiv", erklärte die Brünette. Doch nicht alle haben die 17-Jährige mit Glückwünschen überhäuft. Nachdem ihr YouTube-Video dazu in den Trends gelandet war, musste sie sich mit vielen kritischen Stimmen von neuen Followern auseinandersetzen. "Da kamen dann eher negative und viele dumme Kommentare", fasst die werdende Mama zusammen.

Über die Reaktion ihrer Mutter musste sich Jasmin aber keine Gedanken machen. Aufgrund des positiven Schwangerschaftstests wurde sie nämlich total emotional. "Meine Mama hat mich direkt in den Arm genommen und wir haben beide geweint", beschrieb die TikTokerin den Moment in einem Instagram-Livestream.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, TikTok-Star

Instagram / itsmeejasii Jasi_xx3, TikTok-Star

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasmin mit ihrer Mama



