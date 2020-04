Fans der Serie Friends erwarten bereits sehnsüchtig die Reunion-Folge. Im Februar verkündeten die Hauptdarsteller Jennifer Aniston (51), Lisa Kudrow (56), Courteney Cox (55), Matthew Perry (50), David Schwimmer (53) und Matt LeBlanc (52), dass es eine zusätzliche Episode der Kultserie geben wird. Während die Dreharbeiten dazu jetzt eigentlich voll im Gange sein sollten, musste die Produktion wegen der aktuellen Lage jedoch auf Eis gelegt werden. Doch dadurch eröffnet sich nun seine einmalige Chance für Fans der sechs Freunde. Die haben nun nämlich die Möglichkeit, bei der Aufzeichnung der Reunion dabei zu sein.

Wie Jennifer und Co. auf ihren Instagram-Kanälen bekanntgaben, gibt es die besondere Chance, noch einmal im Publikum der Aufzeichnung zu sitzen. "Wir wollen dich und fünf deiner Freunde, um mit uns sechs auf die Bühne zu kommen", heißt es. Nicht nur wären die glücklichen Gewinner bei den Dreharbeiten dabei, sondern würden anschließend mit dem Cast einen Kaffee im "Central Perk", dem Café der Fernsehshow, trinken. Obendrauf gibt es noch eine "Friends"-VIP-Tour der Warner Bros. Studios.

Grund für die Aktion ist die "All In Challenge". Fans spenden Geld in einer beliebigen Höhe und nehmen damit an einer Art Verlosung teil. Die Spenden, die so gesammelt werden, gehen an verschiedene Organisationen, die sich um die Essensversorgung benachteiligter Menschen in Amerika kümmern. "Wir sind so aufgeregt, an der Aktion teilzunehmen, um in diesen Zeiten alle versorgt und gesund zu wissen", schrieb Jennifer zu ihrem Post.

Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"

Getty Images Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matthew Perry und Matt LeBlanc

Getty Images Jennifer Aniston im Dezember 2018



