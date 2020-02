Diese Nachricht dürfte weltweit Freudentaumel auslösen: Friends kommt zurück! Nach jahrelangen Spekulationen und Mutmaßungen geben die Stars selbst das große und lang ersehnte Serien-Comeback bekannt. 15 Jahre ist es nun schon her, dass sich Monica, Phoebe, Rachel, Ross, Joey und Chandler im New Yorker Café Central Perk über Gott und die Welt austauschten. Doch genau das werden die Freunde demnächst wohl wieder tun!

Die Darsteller ließen es sich nicht nehmen, die freudigen News selbst zu teilen: Jeder von ihnen veröffentlichte via Instagram das gleiche Foto mitsamt gleichem Titel. "Es passiert", steht neben einem Bild, das Jennifer Aniston (51), Courteney Cox (55), Lisa Kudrow (56), Matt LeBlanc (52), Matthew Perry (50) und David Schwimmer (53) zeigt. Wie die Fortsetzung genau aussehen soll, ist bisher nicht verraten worden. Fakt ist jedoch: Gedreht wird an den Originalschausplätzen der Kult-Reihe. Das erklärte die Produktionsfirma WarnerMedia in einem offiziellen Statement.

Kleiner Wermutstropfen: Vorerst können Fans die Fortsetzung lediglich auf dem Streamingdienst HBO Max ansehen. Außerdem sei keine komplett neue Serie geplant, sondern lediglich ein "Special" – für das kein festes Drehbuch existiere. Der Cast werde frei Schnauze aufeinander losgelassen.

Getty Images Szene aus "Friends"

Anzeige

WENN.com Der Cast von "Friends"

Anzeige

Getty Images Szene aus der US-Serie "Friends"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de