Heute kommen die Royal-Fans definitiv auf ihre Kosten! Seit wenigen Stunden ist der kleine Prinz Louis (2) jetzt offiziell zwei Jahre alt. Wie bei anderen Geburtstagen auch werden anlässlich des Ehrentages brandneue Schnappschüsse des Knirpses im Netz veröffentlicht. Aber nicht nur Mama Herzogin Kate (38) teilt stolz süße Pics ihres Sohnes – auch sein Opa Prinz Charles (71) legt nun nach und postet eine niedliche Aufnahme.

Auf seinem offiziellen Instagram-Account widmet Charles seinem Enkel zum Geburtstag nun liebevolle Worte. "Herzlichen Glückwunsch an Prinz Louis, der heute zwei Jahre alt wird", heißt es im Kommentar zu einem Foto, das die User extrem berührt. "Was für eine ganz besondere Aufnahme", "Wunderschönes Bild" und "Ich bin so glücklich, die ganze Liebe hier zu sehen, mein Herz schmilzt", halten die User zu dem Bild, auf dem Charles den kleinen Louis in die Arme schließt, fest.

Bereits wenige Stunden zuvor präsentierte Kate der Community süße Pics des frischgebackenen Zweijährigen. Anstelle eines Porträts entschieden sich die stolzen Eltern stattdessen für sehr private Schnappschüsse, die Louis beim Basteln und der Erstellung eines kunterbunten Handabdrucks zeigen.

