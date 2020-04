Bei den Royals gibt es einen triftigen Grund zum Feiern! Am 23. April wird Prinz Louis, der jüngste Sprössling von Prinz William (37) und Herzogin Kate (38), bereits zwei Jahre alt. Und noch bevor der offizielle Stichtag eingetreten war, teilten die stolzen Eltern erste Bilder ihres nun gar nicht mehr so kleinen Nesthäkchens. So groß und mutzmunter ist der Bruder von Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) bereits!

Die Follower des offiziellen Instagram-Accounts von William und Kate konnten sich bereits Mittwochabend an besonders süßen Aufnahmen erfreuen: Der Thronfolger und seine Frau entschieden sich an dieser Stelle für private Schnappschüsse des Geburtstagskindes anstelle eines Portraits: "Vor seinem zweiten Geburtstag teilen wir einen Vorgeschmack auf Prinz Louis' Handwerk", versprach das Paar in der Bildunterschrift – und siehe da: Die Fotos zeigen ihr Söhnchen überglücklich während einer Malstunde. Die Hände des royalen Hosenmatz' sind mit Regenbogenfarben bemalt, mit denen er einen kunterbunten Handabdruck entwarf!

Aufgenommen wurden die putzigen Pics von einer ganz bestimmten Person: "Wir freuen uns sehr, vor Prinz Louis' Geburtstag morgen Bilder zu teilen, die die Herzogin diesen April aufgenommen hat" – wie schon zuvor, knipste Kate den kleinen königlichen Karohemdträger mal wieder selbst!

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis, 2020

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis' Handwerk

Instagram / kensingtonroyal Prinz William und Herzogin Kates Sohn Prinz Louis



