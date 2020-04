Bei Michael Wendler (47) und seiner Laura (19) klingelt offenbar ordentlich die Kasse! Das Paar hat sich vor wenigen Tagen verlobt und will noch in diesem Jahr heiraten. Und wie auch schon viele andere Schritte in ihrer Beziehung, wollen sie auch ihren großen Tag mit den Fernsehzuschauern teilen. Ein RTL-Team soll Braut und Bräutigam beim Jawort begleiten. Dieses TV-Spektakel lässt sich der Sender dementsprechend auch einiges kosten...

Wie Bild erfahren haben will, sacken der Wendler und seine Zukünftige stolze 750.000 Euro ein. Das deckt vermutlich deutlich mehr als die anfallenden Kosten für die Hochzeit. Schließlich betonte Laura erst kürzlich, dass sie die Feierlichkeiten eher klein halten wollen. Nur allerengste Freunde und Familie – und eben das Kamerateam – sollen dabei sein, wenn sie ihrem Schatzi die ewige Treue schwört.

Diese enorme Finanzspritze kommt dem Schlagerstar gerade recht. Schließlich wurden durch die aktuelle Lage all seine Auftritte für die nächsten Monate gecancelt. Das bedeutet für den Musiker einen erheblichen Verdienstausfall. Die Gage für das Wedding-Special dürfte letzteren aber durchaus wettmachen.

Anzeige

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" im März 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagerstar



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de