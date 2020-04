Schnäppchenjägerin Kate (38) war offenbar mal wieder unterwegs! Die Herzogin machte den Royal-Fans heute ein ganz besonderes Geschenk: Anlässlich des zweiten Geburtstags von Prinz Louis (2) veröffentlichten sie und ihr Mann Prinz William (37) brandneue Fotos ihres Knirpses. Neben der Ähnlichkeit zu Bruder Prinz George (6) fiel den Usern allerdings noch ein weiteres Detail ins Auge: Louis' cooles Hemd, das gar nicht mal so teuer ist!

Sobald die Royals etwas tragen, brennt den Supportern des britischen Königshauses meist nur eine Frage unter den Nägeln: Woher bekomme ich die Klamotten, die Kate, William, Louis und Co. tragen? Hello hat das Geheimnis um Louis' blau-weiß-kariertes Oberteil nun gelüftet. Das Hemd ist von Tu Clothing und soll in einer Kombination mit einer passenden Latzhose bei der Supermarktkette Sainsbury's erhältlich sein. Mit umgerechnet 14 Euro ist es sogar ein richtiges Schnäppchen – ein Wunder eigentlich, dass die modische Kombi bislang noch nicht ausverkauft ist.

Tatsächlich wurde Kate schon des Öfteren von Fotografen dabei abgelichtet, wie sie bei Sainsbury's gemütlich shoppen geht – so zuletzt gemeinsam mit ihren Kids im März. "Sie liefen nur ein bisschen im Laden herum. Sie schauten sich Klamotten an, als ich sie sah. Auch Charlotte schaute sich Kleider an, sie war so süß", schwärmte eine Verkäuferin von Kate und ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (4).

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis, 2020

Getty Images Herzogin Kate in Irland

Getty Images Prinz George, Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate im Dezember 2019



