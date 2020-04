Kommen sie vielleicht doch wieder zusammen? Im Dezember 2018 gaben Janin (38) und Kostja Ullmann (35) offiziell ihre Trennung bekannt, trotzdem waren die beiden Schauspieler weiterhin miteinander befreundet. Immer wieder trafen sie sich bei Events oder auf roten Teppichen und gingen dort ganz normal, fast liebevoll miteinander um. Vor Kurzem wurden sie zusammen in einem Restaurant gesichtet – doch sind sie wirklich nur gute Freunde?

Am Ostersamstag soll das einstige Paar in dem angesagten Hamburger Stadtteil Winterhude unterwegs gewesen sein, dabei legte es einen kurzen Stopp bei seinem Lieblingsitaliener ein. Gegenüber RTL berichtete der Chef des Restaurants: "Sie haben sich einen Drink rausgeholt und standen dann noch eine Weile vor unserem Restaurant. Die verstehen sich ganz gut – wirkten aber nicht wie ein Liebespaar." Auch im Interview mit Bunte klang die Blondine einige Monate nach der Trennung nicht so, als würden sie und Kostja wieder ein Liebespaar werden. Dennoch sei ihr eine gute Beziehung zu ihrem Ex-Mann wichtig. "Wir begegnen uns respektvoll, auf Augenhöhe", sagte Janin. Nach einem Liebes-Comeback klingt das nicht.

Zuletzt wurde der schönen Moderatorin immer wieder eine mögliche Liebelei mit dem Star-Fußballspieler Neymar (28) Jr. nachgesagt. Sie soll oft in Paris gewesen sein und der Profi-Kicker stellte sie offenbar schon seinem Team vor.

Instagram / kostjaullmann_official Kostja Ullmann im April 2020

Instagram/janinullmann Janin Ullmann im Juni 2019

Instagram / neymarjr Janin Ullmann und Neymar Jr. im Fußballstadion, Februar 2020



