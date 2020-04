Schöne Babynachrichten von der US-amerikanischen Teen Mom-Bekanntheit Cory Wharton! Der Reality-TV-Star und seine Freundin Taylor Selfridge (25) sind Eltern geworden. Für Cory ist es bereits der zweite Nachwuchs: Mit seiner Ex und ebenfalls "Teen Mom"-Gesicht Cheyenne Floyd bekam er bereits vor drei Jahren eine Tochter, die kleine Ryder. Via Social Media verkündeten Cory und Taylor beide nun die Ankunft ihres ersten gemeinsamen Kindes – ebenfalls ein kleines Mädchen!

Am vergangenen Donnerstag machte Cory auf Instagram ganz aus dem Häuschen die Ankunft seiner zweiten Tochter öffentlich: "Sie ist da! Alle sind in Sicherheit, alle sind gesund. Taylor geht es gut, das Baby ist umwerfend!" Seine Partnerin teilte nur einen Tag später schon ein niedliches Foto ihres Neugeborenen, auf dem man aber nur seine kleinen niedlichen Füßchen sieht. "Schaut euch diese Zehen an", schwärmte die frischgebackene Mama in ihrer Insta-Story. Noch haben die beiden nicht verraten, welchen Namen sie sich für ihren Wonneproppen ausgesucht haben.

Auch wenn es für Taylor das erste eigenen Kind ist – mit Corys Tochter Ryder aus seiner früheren Beziehung versteht sich die 25-Jährige mehr als prächtig: "Ryder hat mir schon so viel beigebracht, was ich bei meiner Tochter weiterführen kann. Ich bin so dankbar, dass ich ein Teil in deinem Leben sein darf", schrieb die damals noch schwangere Taylor Anfang April in einem niedlichen Post auf Instagram.

Instagram / taylor.selfridge Der Fuß von Taylor Selfridges Tochter

Instagram / taylor.selfridge Cory Wharton und Taylor Selfridge, "Teen Moom OG"-Pärchen

Instagram / corywharton_ig Ryder und ihr Papa Cory Wharton, März 2019



