Große Sorge bei Cheyenne Floyd und Cory Wharton! Der Teen Mom-Star und der frühere “The Challenge”-Teilnehmer haben Angst um ihre gemeinsame Tochter: Am 17. April veröffentlichte der Vater der kleinen Ryder ein Foto seiner Prinzessin, das das zweijährige Mädchen im Krankenhaus zeigt. Ryder leidet an einem angeborenen Stoffwechseldefekt, der unter anderem zu Herzproblemen führen kann. Nun musste sie sich im Krankenhaus einer Untersuchung ihres Herzens unterziehen!

In einer Instagram-Story veröffentlichte Cory Aufnahmen von seiner Tochter während der Behandlung. Das Mädchen scheint nicht zu begreifen, dass sie in diesem Moment untersucht wird. Sie lächelt und spielt mit einem Lutscher. Der 28-Jährige erklärt die Situation in den Clips und bittet seine Follower um Gebete für seine Tochter, dass die Untersuchungen positive Ergebnisse bringen. Später teilte der Reality-Star Aufnahmen, die aufatmen ließen: In den Videos sieht man ihn spielend zu Hause mit seiner Tochter – der Kleinen scheint es demnach wieder besser zu gehen.

In einer Folge von “Teen Mom” erklärt Cheyenne, wie die Krankheit ihrer Tochter ihr Leben beeinflusst. Bei einem sogenannten VLCAD-Mangel handelt es sich um eine sehr seltene Krankheit, die laut Gesundheitsbehörden zu einem niedrigen Blutzuckerspiegel, Energiemangel und Muskelschwäche führen kann. Die Erkrankung könne aber auch ernsthafte und lebensbedrohliche Herzprobleme hervorrufen. Ryder habe eine “milde Form der Krankheit”. Dennoch sei ihr Stoffwechsel beeinflusst und sie müsse Medikamente nehmen.

