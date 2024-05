Nach Ehe-Drama: Jenelle Evans wagt Neustart bei "Teen Mom"

Jenelle Evans (32) und ihre Familie durchlebten in den vergangenen Wochen eine schwere Zeit. Der Realitystar musste erst um die Sicherheit seines Sohnes kämpfen, dann artete die Trennung von Ex David Eason in ein Drama aus. Doch jetzt will Jenelle einen Neuanfang versuchen – und der beginnt mit einer Rückkehr. Sie darf nämlich nach fünf Jahren wieder bei Teen Mom auftreten. Page Six erhielt einen Einblick in die ersten Szenen der neuen Staffel und diesmal soll auch das Leben ehemaliger Kandidaten beleuchtet werden. "Ich denke, es wird gut sein, einen Neustart zu machen", soll die US-Amerikanerin in einem der Interviews gemeint haben.

Aktuell sieht es aber noch nicht so aus, als würde so schnell Ruhe in Jenelles Leben einkehren. Immerhin wird die Scheidung von David immer noch vor Gericht verhandelt. Die 32-Jährige soll unter anderem einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gestellt haben. Denn vor allem die jüngsten Ereignisse sollen ihr Angst machen. Nachdem es geheißen hatte, David habe einen Welpen überfahren, meldete sie sich auf Instagram zu Wort und erzählte ihren Fans von ihren Bedenken. "Er hat einige dunkle Geheimnisse, die niemand außer mir kennt", erklärte Jenelle und fuhr dann fort: "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt und ich habe auch Angst und das Gefühl, dass mein Leben auf dem Spiel stehen könnte."

Dabei hatte sich Jenelle in den Monaten zuvor noch ganz anders angehört. Als ihr Familiendrama mit dem Ausreißen ihres Sohnes begonnen hatte, hatte ihre Mutter ihren Noch-Ehemann beschuldigt, den Jungen misshandelt zu haben. Zu dem Zeitpunkt hatte sich die mehrfache Mutter noch auf Davids Seite gestellt. Das Verhalten ihres Sohnes hatte sie gegenüber The Messenger Entertainment so erklärt: "Mein Sohn hatte in den letzten zwei bis drei Jahren psychische Probleme. Er hat Medikamente eingenommen und wieder abgesetzt, die ihm nicht von mir verschrieben wurden." Erst Wochen später gelangten Gerichtsdokumente an die Öffentlichkeit, aus denen hervorging, dass Jenelle die Trennung wollte.

Anzeige Anzeige

Instagram / j_evans1219 David Eason und Jenelle Evans, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn Jace im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Jenelle wieder bei "Teen Mom" auftritt? Super, das tut ihr sicher gut! Hm, ich bezweifle, dass das die richtige Entscheidung ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de