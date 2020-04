Na, wenn ihr Bauch da mal nicht ordentlich gewachsen ist! Vor wenigen Wochen überraschte TikTok-Berühmtheit Jasmin, besser bekannt als Jasi_xx3, ihre Community mit einer freudigen Neuigkeit: Sie wird zum ersten Mal Mama. Seitdem hält die Beauty ihre Supporter mit regelmäßigen Schwanger-Updates auf dem Laufenden. Nun teilt die Netz-Berühmtheit mal wieder einen dieser Momente: Jasi zeigt ihren Fans, wie groß ihr Babybauch schon geworden ist!

In ihrer Instagram-Story geht die 17-Jährige auf einige Fragen ihrer Follower ein. So möchte unter anderem ein Fan wissen, wie es denn aktuell um ihren Bauch steht. Jasi fackelt nicht lange und teilt einen Schnappschuss von sich mit ihrem ordentlichen Schwanger-Bäuchlein. "Von der Seite sieht er aktuell so aus. Das war vor ca. zwei Tagen", schreibt sie zu ihrem aktuellsten Babybauch-Pic.

Doch das war nicht das einzige Detail, das Jasi ihren Fans preisgibt. In den vergangenen Tagen habe sich ihr Baby nämlich immer öfter bewegt. Mit einer weiteren Neuigkeit will sie aber auch nicht mehr lange warten. "Das Geschlecht werde ich ganz bald bekannt geben, lasst euch überraschen", kündigt sie vielsagend an.

