Große Babyfreuden in Hollywood: Chris Pratt (40) und Katherine Schwarzenegger (30) werden Eltern! Die beiden könnten wohl kaum glücklicher sein: Seit Sommer 2018 geht das Schauspielerpaar Seite an Seite durchs Leben. Erst im Juni vergangenen Jahres hat es sich in einer privaten Zeremonie das Jawort gegeben. Jetzt, gut zehn Monate später, gehen die zwei den nächsten Schritt gen romantischer Zukunft: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs!

Gleich mehrere Quellen bestätigten gegenüber People: Katherine soll tatsächlich schwanger sein! Fans der Autorin dürfte die Neuigkeit jedoch wenig überraschen. Immerhin habe schon immer festgestanden, dass sie und der Guardians of the Galaxy-Star schon kurz nach der Hochzeit eine Familie gründen wollen. Gesagt, getan: Schon in wenigen Monaten wird aus dem Duo ein süßes Trio.

Während es für Katherine das erste Kind sein wird, hat Chris bereits einen Sohn aus seiner früheren Beziehung mit Filmkollegin Anna Faris (43). Der achtjährige Jack wurde von Anfang an in Papas neue Partnerschaft mit einbezogen. "Statt meistens romantische Solo-Dates zu genießen, spielte Chris' Sohn schon immer eine großer Rolle in ihrem Dating-Leben", verriet ein Insider gegenüber dem Online-Portal im Januar 2019.

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

SIPA PRESS / Action Press Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

MB / MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt



