Sie haben schon geheiratet! Erst im Januar dieses Jahres machten Chris Pratt (39) und Katherine Schwarzenegger (29) ihre Beziehung öffentlich – und verkündeten gleichzeitig ihre Verlobung. Am Samstag gaben sich die beiden Turteltauben nun in Kalifornien das Ja-Wort. Über die sozialen Medien ließ Action-Star Chris jetzt auch die Fans an seinem Glück teilhaben. Dabei demonstrierte der Schauspieler, dass er aktuell nicht glücklicher sein könnte!

"Gestern war der beste Tag unseres Lebens!", schwärmte der 39-Jährige am Tag nach seiner Hochzeit mit der Tochter von Arnold Schwarzenegger (71) auf Instagram. Auch an seinen persönlichen Gefühlen ließ der Jurassic World-Darsteller seine Fans teilhaben: "Wir wurden Ehemann und Ehefrau vor Gott, unseren Familien und denen, die wir lieben. Es war intim, bewegend und emotional." Einer Person fühlte sich der US-Amerikaner offenbar ganz besonders verbunden – und dabei handelte es sich nicht um jemanden aus dem Familienkreis: "Wir sind Mr. Giorgio Armani (84) dankbar, der ein einmaliges Kleid für Katherine und für mich den perfekten Anzug kreiert hat."

Selbstverständlich ließen die Reaktionen der Anhänger nicht lange auf sich warten – innerhalb kürzester Zeit hagelte es zahlreiche Glückwünsche für die frisch Vermählten: "Freudentränen. Gott ist gut, Liebe ist gesegnet. Ihr sollt beide gesegnet sein", gratulierte eine ergriffene Userin den beiden.

Getty Images Chris Pratt, Schauspieler

Getty Images Katherine Schwarzenegger im Februar 2019

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im April 2019

