In der vergangenen Folge von Promis unter Palmen kam es zum großen Eklat: Claudia Obert (58) wurde von allen übrigen Kandidaten gemobbt und brach schließlich in Tränen aus – nur Tobias Wegener (27) schloss sich dem nicht an, sondern stand Claudia tröstend zur Seite. Tobi erinnerte viele mit seinem Verhalten an Peer Kusmagk (44). Dieser hatte 2011 im Dschungelcamp Sara Knappik beigestanden, als sie von den anderen zur Außenseiterin gemacht worden war. Was sagt Peer zu diesem Vergleich?

"Auch wenn der Aufstand gegen Sarah Knappik (33) in meiner Dschungelcamp-Staffel eine ganz andere Dimension hatte, gibt es durchaus Parallelen zu den Geschehnissen bei 'Promis unter Palmen'", erklärt Peer gegenüber Promiflash. Für das Verhalten von Carina Spack (23), Bastian Yotta (43) und Co. gegenüber Claudia findet der 44-Jährige klare Worte: Eine Dame in ihrer Anwesenheit so vulgär zu beleidigen, sei primitiv und beschämend. "Ich schließe mich der Meinung der Teilnehmerin Désirée Nick (63) an, dass alle an dieser Mobbingtirade beteiligten Kandidaten nichts im Fernsehen zu suchen haben."

Ganz überraschend erzählt er zusätzlich eine persönliche Anekdote über Claudia: "Wir wohnten während der Dancing on Ice-Shows einige Zeit im selben Hotel. Eines Morgens hat sie unserem Sohn überraschend – und obwohl wir uns überhaupt nicht kannten – einen Steiff-Kuschelhasen zum Frühstück mitgebracht, der bis heute in seinem Bett schläft." Es tue ihm wahnsinnig leid, dass sie jetzt diese Erfahrung habe machen müssen.

RTL / Stefan Menne Sarah Knappik und Peer Kusmagk beim Dschungelcamp-Wiedersehen 2011

Promis unter Palmen, Sat.1 Tobias Wegener und Claudia Obert bei "Promis unter Palmen"

RTL / Stefan Menne Peer Kusmagk im Dschungelcamp 2011



