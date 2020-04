Die aktuelle Promis unter Palmen-Folge hat es in sich. Bereits von Sendungsbeginn an war vor allem Claudia Obert (58) den anderen Promis ein Dorn im Auge. Die Luxuslady musste einen fiesen Spruch nach dem anderen über sich ergehen lassen und der Schlagabtausch mit Bastian Yotta (43), Carina Spack (23) und Matthias Mangiapane (36) entwickelte sich zu regelrechtem Mobbing. Bei Claudia kullerten sogar einige Tränen. Jetzt äußert sich Rivalin Désirée Nick (63) zu den fragwürdigen Szenen.

Auf ihrer Facebooke-Seite nimmt die Kabarettistin Stellung zu der Situation. Sie sei der Meinung, dass Entertainment nichts mit Mobbing zu tun habe. "Ich distanziere mich von diesem Pöbel, der gestern seine wahres Ich gezeigt hat: So und nicht anders sind sie. Solches Gesindel sind nicht meine Kollegen!", erklärt die Blondine in dem Statement. Die Kandidaten seien in ihren Augen Abschaum, der sich für sein Mobbing auch noch selbst gefeiert habe. "Wenn ich sage, dass ich die alle hasse (außer Tobi!), ist das meine persönliche Meinung", rechtfertigt sie ihre eigene spitze Zunge in dem Format.

Neben La Nick äußerte sich auch Sat.1 zu der Episode vom Mittwochabend. "Wir schreiben den Promis nicht vor, wie sie sich als erwachsene Menschen zu verhalten haben", erklärte der Sender. Während der gesamten Produktion seien Berater und Psychologen vor Ort gewesen, die von den VIPs hätten kontaktiert werden können. Keiner der Teilnehmer sei zu Schaden gekommen.

Promis unter Palmen, Sat.1 Tobias Wegener und Claudia Obert bei "Promis unter Palmen"

Getty Images Désirée Nick, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidatin

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im April 2020



