Sarah Joelle Jahnel gibt ein Flirt-Update! Die Reality-TV-Bekanntheit wurde im März zum ersten Mal Mutter. Nach einer 40-Stunden-Geburt konnte die 30-Jährige endlich ihre Tochter Lia in den Armen halten. Seitdem ist das kleine Mädchen der ganze Stolz seiner Promi-Mama und bestimmt Sarahs Alltag. Ob die ehemalige DSDS-Kandidatin da überhaupt Lust und Zeit zum Daten hat? Noch während der Schwangerschaft hatte sie sich nämlich vom Vater ihres Kindes getrennt. Im Promiflash-Interview hat Sarah nun verraten, wie sie als frischgebackene Mutter über die Männerwelt denkt!

Rechnet sich Sarah jetzt schlechtere Chancen beim anderen Geschlecht aus, weil sie gerade ein Kind bekommen hat? "Ich glaube nicht, dass man es als Neu-Mama in der Männerwelt schwer hat", offenbarte sie Promiflash. Die ehemalige Adam sucht Eva-Kandidatin ist sogar vom Gegenteil überzeugt. "Ich werde mir jetzt zwei-, drei-, vier-, fünfmal überlegen, wen ich in mein Leben lasse. Denn ich habe eine Tochter und die wird jetzt immer an erster Stelle stehen, ein Leben lang. Und damit muss man als Mann ja auch erst mal klarkommen", fügte sie selbstsicher hinzu.

Ein potenzieller neuer Freund muss sich also einer harten Prüfung unterziehen, bis Sarah ihm eine echte Chance gibt. Doch hat sich die Beauty bereits wieder an das Thema Dating herangetraut und sich gar auf erste Flirts eingelassen? "Ich kann nur verraten, dass ich zu hundert Prozent weiß, dass ich es nicht schwer haben werde bei den Männern, warum, werde ich jetzt nicht weiter erläutern", ließ sie im Gespräch mit Promiflash durchblicken.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel mit ihrer Tochter Lia Faé

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel im September 2017



