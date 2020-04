Sarah Lombardi (27) bekommt beim Workout jetzt tatkräftige Unterstützung. Gerade erst offenbarte die Sportskanone, dass es ihr derzeit nicht leichtfalle, ihr Gewicht zu halten und sie schon fünf Kilo zugenommen habe. Da aktuell alle Fitnessstudios geschlossen sind, versucht die Ex von Pietro Lombardi (27) sich zwar mit Workouts in den eigenen vier Wänden fit zu halten, doch der Gang zum Kühlschrank war oft anscheinend doch zu verlockend. Jetzt nimmt die Sängerin ihr Training wieder auf. Dabei hat sie einen besonders niedlichen Trainingspartner: Ihren Sohn Alessio (4).

In ihrer Instagram-Story teilte die 27-Jährige einige Einblicke in ihre Sporteinheiten am Sonntag. Bei einer Übung durfte der Vierjährige seine Mama unterstützen: Sarah macht in einem Clip Kniebeugen – mit Alessio als zusätzlichem Gewicht auf ihren Schultern! "Ok… eine geht noch", schrieb sie zu dem kurzen Video. Während die dunkelhaarige Beauty in der Aufnahme grinsen muss, schaut ihr Sohnemann ziemlich unbeeindruckt in die Gegend.

Erst vor einigen Tagen begeisterten die beiden mit einem anderen Beitrag im Netz. Sarah und Alessio sitzen im Auto und vertreiben sich die Zeit mit einem kleinen Lip-Sync-Battle. Das Duo geht zu dem Song "Bella Ciao" richtig ab. Scheint so, als würde das musikalische Talent definitiv in der Familie liegen.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi im April 2020

Facebook / https://www.instagram.com/sarellax3/ Die Sängerin Sarah Lombardi im April 2020



