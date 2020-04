Füße hochlegen und einfach mal nichts tun – für Sarah Lombardi (27) kommt das nur ganz selten in Frage. Da aktuell allerdings zahlreiche Termine abgesagt wurden und auch Fitnessstudios, die die Sängerin in den vergangenen Monaten fast täglich besuchte, geschlossen sind, bleibt ihr fast nichts anderes übrig. Zwar versucht die Musikerin auch in ihren eigenen vier Wänden fleißig zu sporteln, doch den köstlichen Versuchungen zu Hause zu widerstehen, ist gar nicht so leicht. Die Folge: das eine oder andere Pfündchen mehr auf der Waage...

In der Vorabend-Unterhaltungsshow Matze Knops Homeoffice bei Sky verriet Sarah dem Moderator Matze (45) nun, dass es ihr derzeit nicht leicht falle, ihr Gewicht zu halten. "Ich habe schon fünf Kilo zugenommen. Der einzige Gang, den ich hier immer wieder mache, ist der zum Kühlschrank. Man geht zum Kühlschrank und isst", plaudert die 27-Jährige aus. Dennoch versuche sie, sich auch in dieser Zeit so gut es geht fit zu halten: "Ich versuche ja auch, so viele Home-Workouts zu machen, wie es nur geht."

Das stimmt! In ihrer Instagram-Story hielt sie in den vergangenen Wochen immer wieder fest, dass man auch ohne Gym ins Schwitzen kommen kann. Ob beim Joggen oder beim gemeinsamen Paartraining mit Freund Julian Büscher – trotz des einen oder anderen Ausflugs zum Kühlschrank kommt Sport bei ihr nicht zu kurz.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Julian Büscher im März 2020



