Darauf haben ihre Fans bestimmt schon sehnsüchtig gewartet! Zwar machten die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Kasia Lenhardt (25) und Fußball-Profi Jérôme Boateng (31) ihre Liebe vor rund zwei Monaten mit einem Pärchenfoto offiziell – doch ihre Beziehung hielten sie anschließend größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Aufnahmen von den beiden sind daher eine Seltenheit. Nun ging das Paar aber endlich einen Schritt weiter: Kasia machte ihrem Jérôme eine öffentliche Liebeserklärung!

Der Beitrag, der jetzt auf dem Instagram-Profil des Models aufgetaucht ist, dürfte so manchem Follower einen Seufzer entlockt haben! Kasia veröffentlichte einen Schnappschuss von sich und dem FC Bayern München-Star – an sich noch nichts allzu Besonderes, da Jérôme dasselbe Bild bereits zu Kasias Geburtstag postete. Doch was für Aufsehen sorgt, ist die Bildunterschrift der Beauty: "Jérôme Boateng, ich liebe dich", schrieb sie schlicht zu der Aufnahme.

Die Fans sind wegen der drei großen Worte völlig aus dem Häuschen. "Ich freu' mich so für dich, Kasia! Ihr gebt so ein tolles Paar ab", jubelte beispielsweise eine Abonnentin. Seid ihr überrascht von der Liebesbekundung? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Anzeige

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt im April 2020

Anzeige

Instagram / kasia_lenhardt Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt und Jérôme Boateng



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de