Premiere! Bisher hielten Jérôme Boateng (31) und Kasia Lenhardt (25) ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin postete zwar immer wieder mal gemeinsame Bilder mit dem Profi-Kicker – allerdings recht verhalten. Dazu erklärte sie vor Kurzem, dass Jérôme seinen Social-Media-Account einfach anderen Themen, beispielsweise dem Sport, widme und deshalb keine Fotos mit ihr hochlade. Doch das hat sich jetzt geändert: Zum Geburtstag seiner Liebsten teilte Jérôme zum ersten Mal ein Pärchen-Pic!

Auf dem Instagram-Bild des FC Bayern München-Stars lächeln die beiden Turteltauben glücklich in die Kamera und Kasia lehnt sich eng an die Brust ihres Freundes. "Alles Gute zum Geburtstag. Wünsche dir nur das Beste Bebu, bleib so, wie du bist", kommentierte der Berliner dazu. Die gerade 25 Jahre alt gewordene Kasia schrieb zu den Glückwünschen: "Ich liebe dich. Du machst alles perfekt." Wenig später lud sie auf ihrem Account dasselbe Foto hoch.

Jérômes Fans scheinen von der Pärchenfoto-Premiere ganz aus dem Häuschen zu sein: Innerhalb von neun Stunden sammelte das Bild schon über 156.000 Likes! Unter den zahlreichen positiven Kommentaren finden sich auch Reaktionen einiger Promis, darunter der Bruder des 31-Jährigen, Kevin Prince Boateng (33), Model Lilly Becker (43) oder Fußball-Kollege Antonio Rüdiger.

Instagram / kasia_lenhardt Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt

Instagram / kasia_lenhardt Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt im Dezember 2019

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt und Jérôme Boateng



