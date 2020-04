Dieses TV-Projekt bekommt ein Happy End! In der Netflix-Show "Extreme Engagement" begibt sich ein Paar nach der Verlobung auf eine einjährige Abenteuerreise. Dabei stellt es sich diversen Extremsituationen, lernt andere Kulturen kennen und die Beziehung soll so, vor dem großen Schritt zum Traualtar, auf die Probe gestellt werden. In Staffel eins ließen sich PJ Madam und Tim Noonan auf das Experiment ein. Mittlerweile sind die beiden nicht nur verliebt wie eh und je, sie erwarten auch Nachwuchs.

Nach dem Ende ihrer Weltreise wurde es auch auf den sozialen Netzwerken der zwei Turteltauben ziemlich still und viele Fans spekulierten bereits wild, ob PJ und Tim überhaupt noch zusammen sind. Nun meldeten sie sich mit einer zuckersüßen Nachricht zurück. "Es ist ein Projekt, an dem wir schon seit neun Monaten arbeiten", verkündete Filmemacher Tim in einem Instagram-Clip, in dem die Kamera schließlich den runden Babybauch seiner Liebsten zeigte: PJ ist bereits in der 38. Schwangerschaftswoche.

Auch wenn die beiden im Hinblick auf die anstehende Geburt nicht glücklicher sein könnten, geben sie zu, dass die vergangenen Monate alles andere als leicht gewesen seien. "Wir waren schon darauf vorbereitet, dass wir nicht auf natürlichem Weg Eltern werden können", meinte das Paar, das schon seit Langem an seinem Kinderwunsch arbeitet. Daher freut sich Tim nun umso mehr: "Dieses Baby ist ein absolutes Wunder."

Anzeige

Instagram / pjmadam Tim Noonan und PJ Madam

Anzeige

Instagram / pjmadam PJ Madam und Tim Noonan, Netflix-Stars

Anzeige

Instagram / pjmadam Die Reality-TV-Bekanntheiten PJ Madam und Tim Noonan



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de