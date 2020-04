So sexy präsentiert sich Lilly Krug auf Social Media! Die Tochter von Schauspielerin Veronica Ferres (54) und Filmproduzent Martin Krug wurde früher von ihren Eltern aus dem Rampenlicht herausgehalten. Erst pünktlich zu ihrem 18. Geburtstag teilte ihre Mutter das erste Foto mit ihr im Netz. Seitdem ist die Promi-Tochter selbst sehr aktiv in den sozialen Medien – und entzückt nun mit einem heißen Schnappschuss!

Auf Lillys neuesten Instagram-Post ist zu sehen, wie sie sich mit dem Rücken zur Kamera auf dem Bug eines Boots dem Horizont entgegenstreckt. In dem knappen Bade-Outfit zeigt sie dabei ihre schlanke Silhouette. Der Anblick sorgt für begeisterte Kommentare: "Allmächtiger Gott, ist das nicht die beste Aussicht?", schreibt ein User zu dem Bild, während ein anderer ein simples "Wahnsinn" hinterlässt.

Doch nicht nur im Netz macht die Blondine eine gute Figur! Bei der Berlinale-Eröffnung in diesem Jahr hatte Lilly an der Seite ihrer Mama auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich gezogen. In einem bodenlangen, dunkelroten Abendkleid strahlte die 18-Jährige bis über beide Ohren, während sich ihre Mutter für ein türkisfarbenes Midikleid entschieden hatte.

Instagram / lillykrug Lilly Krug, April 2020

Instagram / lillykrug Lilly Krug

Getty Images Veronica Ferres mit ihrer Tochter Lilly Krug auf der Berlinale, 2020



