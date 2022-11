Veronica Ferres strahlt mit Tochter Lilly auf Filmpremiere

Wie die Mutter, so die Tochter – das gilt bei Veronica Ferres (57) und Lilly Krug offenbar in vielerlei Hinsicht. Veronica steht seit fast 40 Jahren vor der Kamera. Mittlerweile versucht sich aber auch ihre Tochter als Schauspielerin. Sie ergatterte zum Beispiel eine Hauptrolle in dem US-Thriller "Shattered – Gefährliche Affäre", der am Mittwoch Premiere in Berlin feierte. Ihre Mutter war daran als Produzentin beteiligt und erstrahlte nun zusammen mit ihr auf dem roten Teppich – in coolen, zueinander passenden Outfits.

Sowohl Veronica als auch ihre 21-jährige Tochter wählten für ihren Auftritt einen eleganten Anzug. Während die "Die Wilden Hühner"-Darstellerin auf ein eher weites, schwarzes Modell setzte, wählte ihre Tochter ein taillierteres Exemplar in Pink. Dazu kombinierten sie jeweils eine filigrane Halskette sowie weiße Sneakers.

Am Rande des Red Carpets verriet Veronica gegenüber RTL, dass sie mit ihrer Tochter weitaus mehr als den Modegeschmack gemeinsam hat: "Was uns verbindet, ist eine ganz große Leidenschaft zum Geschichtenerzählen." Abgesehen davon gibt es bei den beiden aber auch Unterschiede. "Ich meine, die gibt es immer... Musikgeschmack", verriet Lilly.

