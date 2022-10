Knoblauch und Co.: Promi-Töchter verraten Beauty-Geheimnisse

Diese jungen Frauen strahlen sowohl von innen als auch von außen! Heidi Klum (49), Frauke Ludowig (58) und Nena (62) haben eines gemeinsam: Sie haben Töchter, die selbst im Rampenlicht stehen. Heidis Tochter Leni (18) ist inzwischen selbst als Model erfolgreich. Auch Fraukes Kind Nele plant, in deren Fußstapfen zu treten. Auf roten Teppichen stehen die jungen Frauen ihren Müttern in nichts nach. Jetzt verrieten sie ihre persönlichen Tipps und Tricks, wie sie es schaffen, so schön auszusehen!

Bild traf die schönen Promi-Töchter bei der Premierenfeier eines neuen Duftes von Dior. Was tun die Frauen für ihre eigene Schönheit – oder ist ihr Aussehen doch nur guten Genen zu verdanken? Wohl eher nicht: Sie alle schwören zumindest darauf, viel Wasser zu trinken! Lilly Krug, die Tochter von Veronica Ferres (57), mache regelmäßig Ausdauersport und versuche, viel zu trinken. Auch Nenas Tochter Larissa Kerner verriet: "Ich trinke den ganzen Tag Zitronenwasser und nehme Zink." Steffi Grafs (53) Nichte Talia trinkt nicht nur drei Liter Wasser pro Tag, sondern macht auch Pilates und Kraftsport. "Ich zähle keine Kalorien, achte nur auf gesunde Ernährung", meinte die 23-Jährige.

Nachwuchsmoderatorin Nele Ludowig setzt hingegen auf das Motto: Weniger ist mehr. Sie benutze nur wenige Beauty-Produkte, jogge regelmäßig und befinde sich oft an der frischen Luft. Ein ganz besonderes Schönheitsgeheimnis hat Leni Klum. Sie schwört auf Knoblauch! Kürzlich zog das Model in seine erste eigene Wohnung in New York City. "Eine der ersten Sachen, die ich mir für die Wohnung gekauft habe, war eine Knoblauchpresse", meinte die 18-Jährige gegenüber Bild.

Getty Images Veronica Ferres mit ihrer Tochter Lilly Krug

Inc-Coolpix Heidi und Leni Klum bei der About You Fashion Week in Mailand, 2022

AEDT / SplashNews.com Frauke Ludowig mit Tochter Nele

Getty Images Talia Graf, Model

Getty Images Nena und ihre Tochter Larissa Kerner

Wer ist eure Lieblings-Promi-Sprössling? 422 Stimmen 214 Heidi Klums Tochter Leni 47 Frauke Ludowigs Tochter Nele 66 Veronica Ferres' Tochter Lilly 15 Nenas Tochter Larissa 80 Steffi Grafs Nichte Talia



