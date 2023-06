"Immer schwerer": Lilly Krug will Karriere als Hollywoodstar

Sie will den großen Durchbruch in der Filmwelt schaffen! Lilly Krug (22) trat vor drei Jahren in die schauspielerischen Fußstapfen ihrer Mutter Veronica Ferres (58). Mit Erfolg: Im US-Thriller "Shattered – Gefährliche Affäre" spielte die junge Schauspielerin bereits neben Filmstars wie John Malkovich (69), Cameron Monaghan (29) und Frank Grillo. Der blutige Erotik-Thriller soll aber nicht ihr letzter Streifen bleiben: Lilly will jetzt als Hollywood-Schauspielerin durchstarten!

Dass der Durchbruch in Hollywood nicht gerade leicht ist, wisse die 22-Jährige. "Ich habe generell das Gefühl, es wird immer schwerer für jeden. Es gibt immer mehr Schauspieler und immer mehr Projekte", gesteht Lilly in einem RTL-Interview. Dennoch bleibe die Nachwuchsschauspielerin optimistisch: "Wenn du es durch die schwere Zeit schaffst, einfach die Geduld hast und einfach immer dranbleibst und immer dein Bestes gibst, dann wird schon irgendwas passieren."

Scheint so, als wären sich Veronica und ihre Tochter in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. "Was uns verbindet, ist eine ganz große Leidenschaft zum Geschichtenerzählen", plauderte die deutsche Schauspielerin gegenüber dem Newsportal erst vor wenigen Monaten aus.

ActionPress Lilly Krug und Veronica Ferres im November 2022 in Berlin

Getty Images Lilly Krug, Tochter von Veronica Ferres

Getty Images Lilly Krug beim Filmfest München, 2022

