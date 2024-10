Lange vergeben: Lilly Krug zeigt jetzt ihren Freund im Netz

Was für ein seltener Anblick – und deswegen umso schöner: Lilly Krug (23) ist verliebt und teilt jetzt ein Beweisfoto davon auf ihrem Instagram-Kanal. Auf dem Schnappschuss lächelt sie überglücklich in die Kamera, neben ihr steht ihr Partner. Sie schmiegen sich aneinander, wirken super vertraut. Dazu schreibt die Tochter von Veronica Ferres (59): "Das Leben ist mit dir einfach wundervoll." Wie glücklich sie mit ihrem unbekannten Partner ist, zeigt die Nachwuchsschauspielerin nicht besonders oft im Netz. Tatsächlich hat sie zuletzt im Jahr 2022 ein Bild von dem jungen Herren geteilt.

Damals waren die Turteltauben etwas mehr als ein Jahr zusammen gewesen, wie aus ihrer Caption damals hervorging. "Die Zeit fliegt tatsächlich, ich kann gar nicht glauben, dass es schon 15 Monate sind, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich würde dich schon ewig kennen", schwärmte sie damals von ihrem Lover. Die Liebe hat fern des Rampenlichts anscheinend gut gehalten – und auch Mama Veronica ist happy darüber. Unter dem aktuellen Post kommentiert sie nämlich: "Ein so tolles Paar!" Dahinter fügt sie ein rotes Herz hinzu. Und auch viele andere von Lillys Fans freuen sich unglaublich über die Liebe der "Plane"-Darstellerin. Dennoch sind einige über die News auch recht erstaunt. "Du hast einen Freund? Ich hätte schwören können, du bist Single", schreiben einige unter die Fotos.

Privat läuft es also richtig gut bei dem Filmstar. Doch Lilly hat auch große Pläne für ihre berufliche Zukunft: Wie sie gegenüber RTL allerdings zugibt, weiß sie, dass ihre Wünsche nicht einfach so in Erfüllung gehen werden. Lilly möchte nämlich zu den ganz Großen in Hollywood gehören. Der Anfang ist gemacht, immerhin stand sie bereits mit Gerard Butler (54), Mike Colter (48) und Anthony Hopkins (86) vor der Kamera. Doch der echte Hollywood-Durchbruch lässt momentan auf sich warten. Lilly erklärte: "Ich habe generell das Gefühl, es wird immer schwerer für jeden. Es gibt immer mehr Schauspieler und immer mehr Projekte." Trotzdem will sie nicht aufgeben.

Anzeige Anzeige

Instagram / lillykrug Lilly Krug mit ihrem Freund

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilly Krug, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige