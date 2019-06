Seit Veronica Ferres (54) ein Instagram-Profil hat, gewährt sie ihren Followern immer mal wieder Einblicke in ihr Leben. Mal posiert die Schauspielerin allein, mal mit ihrem Partner Carsten Maschmeyer (60) oder mit ihrem Hund. Ein Foto ihrer Teenager-Tochter haben die Fans jedoch vergeblich gesucht – bis jetzt: Pünktlich zu Lilly Krugs 18. Geburtstag postete Veronica einen gemeinsamen Schnappschuss, der beweist: In puncto Schönheit steht das Geburtstagskind seiner berühmten Mutter in nichts nach.

Auf Instagram löste das allererste Mama-Tochter-Bild eine wahre Begeisterungsflut aus. "Alles Gute zu deinem Abschluss und herzlichen Glückwunsch zum 18. Geburtstag. Ich bin unglaublich stolz auf dich", schrieb Veronica zu der Momentaufnahme. Ihre Zeilen versah sie mit einem Herz-Emoji und dem Hashtag #DuBistWundervoll. Offenbar hat die Volljährige ihr Abitur bestanden, was ihre Mama noch mehr zum Strahlen bringt.

"Lilly sieht bezaubernd aus. Du hast eine wunderbare Tochter", lautete der allgemeine Tenor der Follower. Die Blondine stammt aus der Ehe von Veronica und Martin Krug, die im Juni 2010 geschieden wurde.

Getty Images Veronica Ferres auf einer Oscar-Party im Februar 2019

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer beim Ball des Sports 2019

Instagram / veronicaferres Veronica Ferres und ihr Hund am 1. Mai 2019

