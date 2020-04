Von wegen Busenfreundinnen! Heute Abend flimmert die finale Folge von Promis unter Palmen über die Bildschirme: Nur noch fünf Stars kämpfen um den Gewinn von 100.000 Euro und der goldenen Kokosnuss. Schon gleich zu Beginn des Showdowns sind die Zuschauer von Matthias Mangiapanes (36) Verhalten entsetzt. Am Morgen nachdem seine Show-Freundin Désirée Nick (63) die Villa erneut verlassen musste, äfft er sie auf fiese Art und Weise nach!

Carina Spack (23) tauchte einmal mehr in ihren Lieblingsschlappen beim Frühstück auf. Für Matthias die Gelegenheit, um auf Désirées Kosten einen Scherz zu machen – nur blöd, dass die gar nicht mehr dabei war! "Und die Puschen wieder, wie sich das für eine Schlampe gehört, Carina. Bedauerlicherweise ist der Campingplatz links um die Ecke von dieser Villa. Mädchen du verschläfst dein Leben, du hättest Potenzial mit diesem Schlampen-Image Geld zu verdienen", tönte er über den Tisch und imitierte damit ziemlich eindeutig Désirée. "Also jetzt mal erst, die Stimmlage ist doch perfekt", suchte er daraufhin den Zuspruch seiner Kollegen.

Den Fans der Show stieß dieses Verhalten allerdings übel auf – für sie zeigt sich damit: Matthias ist ein falscher Fuffziger! "Matthias, Désirée nachzumachen, senkt sogar deinen Status in puncto Menschlichkeit noch", "Ohne Désirée ist das Gebiss aber echt mutig" oder "Matthias, die Falschheit in Person" waren nur drei der entgeisterten Twitter-Reaktionen. Die Freundschaft der beiden dürfte aber sowieso Geschichte sein, denn Désirée war schon nach der vergangenen Folge mega-enttäuscht von ihrem einstigen BFF. Was sagt ihr zu Matthias' indirektem Angriff auf die Nick? Stimmt ab.

Promis unter Palmen, Sat.1 Tobi, Matthias, Désirée, Carina und Janine bei "Promis unter Palmen"

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane

Getty Images Désirée Nick im September 2016

Wie findet ihr es, dass sich Matthias hinter Désirées Rücken über die lustig macht? Ich fand das sehr lustig und absolut in Ordnung! Das ging gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



