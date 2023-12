"Forsthaus Rampensau": Matthias Mangiapane und Sam streiten!

So schnell kann es gehen! Matthias Mangiapane (40) zog mit seiner Mutter als einer der ersten Teilnehmer in die Hütte der neuen Realityshow Forsthaus Rampensau. Wenig später treffen weitere Kandidaten ein, darunter Sam Dylan (32) mit seiner Teampartnerin Nadine Miree, genannt Nana. Sams extravaganter Auftritt zur Begrüßung kommt allerdings nicht bei allen gut an. Matthias und Sam sind sich von Anfang an unsympathisch – es eskaliert!

Direkt zu Beginn wird es ungemütlich. Als die beiden aufeinandertreffen, herrscht eine angespannte Stimmung. Die beiden Rivalen lassen keine Chance aus, sich gegenseitig zu provozieren. "Mal gucken, wer es am Ende überlebt", wettert Sam in der Joyn-Serie gegen Matthias. "Ich glaube, es ist zu entscheiden zwischen Kobra und Klapperschlange", entgegnet der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer. Nach einiger Zeit schaltet sich seine Mutter Dagmar ein und beendet die Diskussion der beiden vorerst.

Ob Dagmar mit solch einer Auseinandersetzung gerechnet hat? Die Mutter der TV-Bekanntheit ist im Gegensatz zu ihrem Sohn ein echter Reality-Neuling. "Forsthaus Rampensau Germany" ist ihr erstes Format. "Ich war ja nicht im Bilde, worauf ich mich da einlasse, aber wenn Matthias dabei ist, geht es mir gut und ich habe keine Angst", offenbart sie ehrlich in einem Interview mit BILD.

SAT.1 Matthias Mangiapane,TV-Star

Getty Images Sam Dylan im Dezember 2022

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane und seine Mama

