Will Matthias Mangiapane wieder mit Mama in ein TV-Format?

Gönnt er seiner Mama noch mal Sendezeit? Matthias Mangiapane (40) ist seit einigen Jahren ein erfolgreiches TV-Gesicht. Der Entertainer hüpfte schon von Show zu Show – von Kampf der Realitystars bis Promi Big Brother war alles dabei. Zuletzt stürzte er sich gemeinsam mit seiner Mama Dagmar ins Abenteuer Forsthaus Rampensau. Würde Matthias also noch mal mit ihr in ein TV-Format gehen?

"Als Team in einem Format zu sein, hat Riesenspaß gemacht, ich würde auch sofort wieder mit meiner Mutter in ein Format gehen, definitiv", schwärmt der 40-Jährige im Promiflash-Interview. Dagmar sei da auch nicht abgeneigt: "Meine Mutter hat Blut geleckt und man sagt ja immer so schön, wer einmal leckt, der weiß wie es schmeckt. Also die Mama würde sich schon auf das nächste Format freuen."

Die schöne Zeit, die Matthias und Dagmar im Forsthaus hatten, hat offenbar auch auf die Zuschauer abgefärbt. Bereits nach der ersten Folge im Free-TV freuten sich die Fans im Netz. "Noch trashiger und witziger als Sommerhaus – nur nicht so toxisch und manipulativ", schrieb ein Nutzer auf der Nachrichtenplattform X. Besonders in Sachen Witz und Humor habe die Sendung anderen Formaten etwas voraus.

Matthias Mangiapane, Realitytstar

Matthias Mangiapane und seine Mama

Matthias Mangiapane, Reality-TV-Star

