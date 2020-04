Haarige Überraschung von Willi Herren (44)! Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer machte zuletzt viele schöne Schlagzeilen mit familiären Belangen. Nicht nur, kam er wieder mit seiner Ehefrau Jasmin (41) zusammen, er ist dazu abermals Opa geworden. Scheint, als habe es für Willi in letzter Zeit noch nicht genug Veränderungen gegeben. Jetzt überraschte der passionierte Mallorca-Sänger seine Fans mit einem ganz neuen Look.

Willi hat seine Frisur radikal geändert, wie ein neuer Bildbeitrag auf seinem Instagram-Account zeigt. Der Musiker hat sich tatsächlich von seinen Haaren auf dem Kopf verabschiedet und präsentiert eine kahl geschorene Glatze in dem Foto-Post. Tatsächlich hat die neue Aufmachung aber weniger einen stylishen Hintergrund als vielmehr einen chirurgischen – Willi unterzog sich jüngst nämlich einer Haartransplantation. Somit hofft er, dass nachdem seine Haare wieder zurückgewachsen sind, es wieder viel buschiger auf seinem Kopf zugehen wird.

Seine Follower sind sich uneinig darüber, wie sie die neue Frisur von Willi finden. "Das sieht gut aus", oder "Das geht gar nicht", sind nur zwei der Kommentare, die den Tonus der beiden Parteien treffen. Doch jetzt seid ihr gefragt! Am Ende des Artikels könnt ihr in einer Umfrage über Willis neuen Look abstimmen.

Instagram / williherren Jasmin und Willi Herren

Instagram / williherren Willi Herren im Mai 2019

Getty Images Willi Herren und Evelyn Burdecki



