Schöne Neuigkeiten aus Großbritannien. Anfang des Jahres hatte der Premierminister Boris Johnson (55) angekündigt, dass er wieder Vater wird. Mit seiner neuen Partnerin Carrie Symonds ist er erst seit Sommer 2019 zusammen. Wenige Monate später folgte dann schon die Verlobung. Carrie hatte im Januar sowohl die Hochzeits- als auch die Babynews auf Social Media verkündet. Jetzt gibt es für das Paar schon wieder einen Grund zur Freude: Johnson und seine Verlobte sind Eltern geworden!

Wie die Zeitung Daily Mail berichtet, hat ein Pressesprecher des Politikers diese Nachricht jetzt bestätigt: "Der Premierminister und Miss Symonds sind begeistert, verkünden zu können, dass heute am frühen Morgen in einem Krankenhaus in London ein gesunder Junge zur Welt gekommen ist. Sowohl der Mutter als auch dem Baby geht es sehr gut." Den Namen ihres Kleinen haben die beiden bisher noch nicht verraten.

"Der Premierminister und Miss Symonds möchten dem fantastischen Geburtsteam danken", fügte der Pressesprecher hinzu. Für Carrie ist es der erste Nachwuchs. Der 55-Jährige hat bereits fünf weitere Kinder. Glaubt ihr, dass die beiden bald den Namen ihres Kindes verraten werden? Stimmt ab!

