Zum dritten Mal: Boris und Carrie Johnson bekommen ein Baby!

Süße Neuigkeiten aus Großbritannien! Boris Johnson (58) geht schon seit einigen Jahren mit seiner Frau Carrie durchs Leben. 2021 gaben sich die beiden dann auch das Jawort – still und heimlich im kleinsten Kreis ihrer Liebsten. Doch auch zwei gemeinsame Kinder verbinden den britische Politiker und seine Angetraute. Und die beiden haben schon wieder einen Grund zur Freude: Boris und Carrie erwarten ihr drittes gemeinsames Kind!

Das verkündet die Blondine jetzt bei Instagram. "Neues Teammitglied kommt in wenigen Wochen", schreibt sie zu zwei Schnappschüssen. Offenbar ist die Schwangerschaft schon ziemlich weit fortgeschritten, denn Carrie schreibt weiter: "Ich habe mich in den letzten 8 Monaten ziemlich erschöpft gefühlt, aber wir können es kaum erwarten, diesen Kleinen zu treffen." Ihr ältester Sohn Wilfred freue sich unglaublich darauf, wieder Bruder zu werden, Töchterchen Romy verstehe jedoch noch nicht genau, was passiert. "Sie wird es aber bald tun!", freut sich Boris' Frau.

Die Kleine erblickte nämlich selbst erst vor gut eineinhalb Jahren das Licht der Welt. Ihre Geburt verkündete das Ehepaar in einem offiziellen Statement, das The Sun vorliegt. "Premierminister Boris Johnson und seine Frau Carrie haben heute die Geburt eines gesunden Mädchens in einem Londoner Krankenhaus zu verkünden!", hieß es im Dezember 2021.

Carrie Johnson mit ihren beiden Kindern

Boris Johnson, ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs

Boris Johnson und Carrie Symonds

