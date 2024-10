Boris Johnson meint die Todesursache der Queen zu wissen

Queen Elizabeth II. (✝96) verstarb am 8. September 2022 auf ihrem schottischen Anwesen in Balmoral. Stolze 96 Jahre alt wurde die langjährige britische Regentin. Der Sterbeurkunde zufolge sei das hohe Alter der Grund für ihr Ableben gewesen. Doch der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson (60) meint es besser zu wissen: Wie er in seinem am 10. Oktober erscheinenden Buch behauptet, habe die Queen "an einer Form von Knochenkrebs" gelitten. "Ich wusste seit mindestens einem Jahr, dass sie an einer Form von Knochenkrebs litt, und ihre Ärzte befürchteten, dass sie jederzeit stark abbauen könnte", lautet laut CNN ein Ausschnitt aus seinen bisher unveröffentlichten Memoiren "Entfesselt".

Dass Krebs statt der Altersschwäche der wahre Grund von Queen Elizabeths Tod gewesen sein soll, wurde bereits kurze Zeit nach ihrem Ableben spekuliert. Damals behauptete Gyles Brandreth (76), ein Freund von ihrem verstorbenen Gatten Prinz Philip (✝99), in seinem Enthüllungsbuch "Elizabeth: Ein intimes Porträt": "Ich hatte gehört, dass die Königin an einer Form von Myelom – Knochenmarkkrebs – erkrankt war, was ihre Müdigkeit, ihren Gewichtsverlust und die 'Mobilitätsprobleme' erklären würde, von denen uns im letzten Jahr ihres Lebens oft berichtet wurde." Der Palast äußerte sich aber bisher nicht weiter zu den sämtlichen Vermutungen.

Nachdem die Queen im September vor zwei Jahren umgeben von ihren Kindern Prinzessin Anne (74) und König Charles (75) für immer eingeschlafen ist, begab sich das Vereinigte Königreich in eine zehntägige Trauerphase. Am 19. September fand das feierliche Staatsbegräbnis der Monarchin statt. Nachdem dann mit der Sterbeurkunde die Todesursache Altersschwäche bekannt wurde, hielt sich der Buckingham-Palast bezüglich ihres Ablebens bedeckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Boris Johnson im April 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Großbritanniens Queen Elizabeth II. an ihrem 80. Geburtstag im Buckingham Palace

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige