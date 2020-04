Bastian Yotta (43) will sein Image wieder aufpolieren. Ursprünglich hatte der Reality-TV-Teilnehmer durch seine Teilnahme an Promis unter Palmen ordentlich Sympathiepunkte gesammelt – dann folgte der Schock: Im Netz tauchte ein altes Video auf, in dem Yotta sexistische Aussagen über Analverkehr machte. Daraufhin warfen ihm viele Fans vor, frauenfeindlich zu sein. Im TV wollte der Lifecoach die Sache nun noch einmal erklären, doch der Schuss ging anscheinend nach hinten los...

Der Wahlamerikaner war am Mittwoch in der Talkshow von Marco Schreyl (46) zu Gast und sprach darin noch einmal offen über das sogenannte A******ck-Video. Verschiedene Reaktionen auf Twitter zeigen: Dieser Auftritt hat es nicht unbedingt besser gemacht – im Gegenteil. "Yotta macht sich einfach nur noch lächerlicher" oder "Kann jemand dem Yotta mal sagen, dass er, obwohl er das Gegenteil behauptet, immer noch die gleiche Person ist und dafür gerade zu stehen hat, was er gesagt hat?", schimpfen die User.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 43-Jährige sich diesbezüglich an die Öffentlichkeit wendet. Schon während eines Livestreams mit dem Gewaltpräventionsberater Carsten Stahl stellte er klar: "Ich bin der Gentleman, der einer Frau ins Auto hilft. Wir machen nichts, was die Frau nicht will."

Instagram / yotta_university Bastian Yotta im Juli 2019

Instagram / yotta_university Ex-Dschungelcamp-Bewohner Bastian Yotta

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Reality-TV-Star



