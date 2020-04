Wenn das mal nicht nach Emotionen pur schreit! Auch am kommenden Freitag stürmen die Promis wieder das Let's Dance-Parkett und kämpfen um den Einzug in die nächste Runde. Während der Discofox-Marathon in der vergangenen Woche ganz im Zeichen berühmter TV-Melodien stand, geht es nun in die Episode der magischen Momente: Die Stars vertanzen Schlüsselmomente ihres Lebens – und das sind die Songs, mit denen Laura Müller (19), Tijan Njie (28) und Co. die Tanzfläche unsicher machen.

Nachdem Lili Paul-Roncalli (21) und Tanzpartner Massimo Sinató (39) in der vergangenen Folge den Marathon für sich entscheiden konnten, wollen sie auch am Freitag Fans und Jury überzeugen. Ihren emotionalsten Moment präsentiert die Artistin in einem Freestyle-Mix zu dem Titel "Clubbed To Death" (Matrix Soundtrack) von Don Davis. Laura und Christian Polanc (41) performen eine Mischung aus Rumba, Contemporary und Paso Doble zu "Never Tear Us Apart" von Bishop Briggs. Ob es bei Luca Hänni (25) und Christina Luft (30) akrobatisch wird? Immerhin wirbeln die beiden zu "This Is Me" aus dem Film "Greatest Showman" durch die Halle.

Während es bei Moritz Hans und Renata Lusins (32) Freestyle aus Samba, Paso Doble und Rumba zu "Eye Of The Tiger" von Survivor sicherlich heiß hergehen dürfte, schlagen Comedy-Star Ilka Bessin (48) und Erich Klann (33) ruhige Töne an: Sie tanzen einen Freestyle aus Hip Hop und langsamem Walzer zu "Work It" von Missy Elliott (48) und "Wie schön du bist" von Sarah Connor (39). Tijan und Kathrin Menzinger (31) möchten die Fans mit einer Rumba zu "The Book Of Love" von Peter Gabriel begeistern. Neben ihren persönlichen magischen Momenten werden die Promis und ihre Trainer zusätzlich zu Tanzduell-Specials in Zweier-Teams antreten.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Tijan Njie und Kathrin Menzinger

Anzeige

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei "Let's Dance"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Erich Klann und Ilka Bessin tanzen bei "Let's Dance" im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de