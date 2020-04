Das Parkett ist poliert, die Tanzschuhe stehen bereit – am Freitagabend heißt es wieder Let's Dance! In der achten Show der aktuellen Staffel müssen die Promis ihre Ausdauer beweisen: Beim alljährlichen Discofox-Marathon sind Spontanität und Durchhaltevermögen gefragt. Doch zuvor stehen für alle Paare noch die "normalen" Performances vor der Jury an – und das werden die Tänze und Songs der kommenden Episode sein!

Passend zum Motto "TV Melodien" werden am Freitag teils weltbekannte Lieder aus den Lautsprechern ertönen. Besonders heiter wird es bei Christina Luft (30) und Luca Hänni (25): Die beiden fegen im Quickstep zu "I'll Be There For You" von The Rembrandts aus der Serie Friends über die Fläche. Doch auch Ilka Bessin (48) und Erich Klann (33) dürften für einige Lacher sorgen: Ihr Charleston basiert auf dem Dschugelbuch-Klassiker "Probier's mal mit Gemütlichkeit". Leidenschaft pur ist bei der Performance von Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39) zu erwarten – die beiden präsentieren einen Paso Doble zu "Canción Del Mariachi" von Los Lobos und Antonio Banderas (59), bekannt aus dem Film "Desperado".

Ebenfalls heiß dürfte es zwischen Laura Müller (19) Christian Polanc (41) werden: Das Tanzpaar muss sich in Jennifer Lopez (50) und Richard Gere (70) verwandeln – sie haben deren legendären "Darf ich bitten?"-Tango zu "Santa Maria" von Gotan Project einstudiert. "(Nel blu dipinto di blu) Volare" aus "Ein Fisch namens Wanda" ist der Titel, zu dem Moritz Hans und Renata Lusin (32) ihre Samba abliefern werden. Ob sie damit Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31) abhängen können, die eine Salsa zu "El Sueno De Mi Vida" aus dem Streifen "Mercado Negro" tanzen? Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30) setzen auch in dieser Woche wieder auf Humor: Bei den beiden Spaßvögeln steht ein Jive zu "Mein Name ist Hase" von Chor und Orchester FKM aus der Serie "The Bugs Bunny Show" an.

TVNOW / Stefan Gregorowius Renata Lusin, Moritz Hans, Christina Luft und Luca Hänni bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Tijan Njie bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Marta Arndt und Martin Klempnow bei "Let's Dance"



