Schon seit einigen Tagen steht Bastian Yotta (43) nicht nur wegen seines Auftritts bei Promis unter Palmen in der Kritik – auch ein altes Video, das vor Kurzem im Netz kursierte, sorgt für mächtig Aufregung. In dem Clip spricht der Motivationscoach abfällig über Frauen und macht sexistische Aussagen über Analverkehr. Dadurch zog er zuletzt den Ärger vieler Fans auf sich. Auch die Promi-Welt war alles andere als begeistert. Jetzt wurde Bastian von Bachelorette-Star Aurelio Savina (42) hart angegangen.

Bei Marco Schreyl – Der Talk lieferten sich die beiden Streithähne einen wilden Schlagabtausch zum Thema Respekt gegenüber Frauen. "Der Mensch, der so frauenverachtend redet, hat meiner Meinung nach nichts in der Öffentlichkeit zu reden und muss definitiv an den Pranger gestellt werden", fand Aurelio und war der Meinung, dass Yotta mit seinen Kommentaren zu weit gegangen sei. Zusammen mit seinen Kollegen wolle er gegen den TV-Star vorgehen. Der Wah-Amerikaner wies hingegen die Frauenfeindlichkeits-Vorwürfe klar von sich: "Ich war mir gar nicht mehr darüber im Klaren, was ich gesagt hatte. Ich habe Frauen immer mit Respekt behandelt."

Er fühle sich durch die Art und Weise der Kritik ungerecht behandelt. "Es ist mehr eine Hetzjagd als Kritik. Ich hätte mir gewünscht, dass mich jemand kontaktiert, statt es tausendfach zu teilen", meinte Yotta. Für Aurelio steht hingegen fest, dass der Selfmade-Millionär nur versuche, sich aus der ganzen Sache herauszureden.

Anzeige

Instagram / yotta_university Ex-Dschungelcamp-Bewohner Bastian Yotta

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina im Januar 2020

Anzeige

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Ex-Dschungelcamper



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de