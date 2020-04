Sonja Zietlow (51) schwärmt von der The Masked Singer-Zeit! Am Dienstagabend war der große Moment gekommen: Die verbliebenen vier maskierten Sänger wurden in der ProSieben-Show enttarnt. Das kuschelige Häschen verzauberte die Fans in den vergangenen Wochen eher weniger mit seinem Gesang, sondern vielmehr mit seinem niedlichen Charakter und sicherte sich so einen Platz in vielen Zuschauerherzen. Die Dschungelcamp-Moderatorin, die in dem Schlappohr-Kostüm steckte, verrät Promiflash jetzt, wie schön das positive Feedback für sie war.

"Es war sehr berührend, eine Welle der Liebe ist auf mich zu zugeströmt", kann die Blondine im Gespräch mit Promiflash kaum glauben, wie euphorisch die Leute auf ihre Enthüllung reagiert haben. Sie gibt zu, sich zuletzt immer wieder Sorgen darüber gemacht zu haben, dass die Offenbarung ihrer Identität zu Enttäuschung führen könnte. Die anschließenden Lobeshymnen hätten sie deshalb umso mehr überrascht: "Das hat mich sehr bewegt, weil ich ja auch nicht wusste, ob die Menschen vielleicht enttäuscht sind, dass nur ich darunter bin und nicht Martina Hill oder so."

Schon nachdem sie ihre Maske im Finale abgelegt hatte, verriet Sonja, dass sie in ihrem Outfit auf einer ganz besonderen Mission gewesen sei. "Ich wollte dem Hasen einen besonderen Charakter verleihen", meinte sie. Mit ihren süßen Auftritten schaffte sie es letztlich als einzige Frau in die letzte Runde.

ProSieben/Willi Weber Sonja Zietlow als der "Masked Singer"-Hase

Getty Images Sonja Zietlow bei der Show "Ich bin ein Star - lasst mich wieder rein!", 2015

Christoph Hardt / Future Image // ActionPress Der Hase in der ersten Liveshow von "The Masked Singer" 2020



