So schwer waren die vergangenen Let's Dance-Shows wirklich für Martin Klempnow (46)! Der Komiker tanzte sich an der Seite von Marta Arndt (30) Runde für Runde durch die beliebte Sendung. Am vergangenen Freitag war dann aber für den 46-Jährigen und seine Tanzpartnerin Schluss: Nach ihrer Performance in der Show zum Thema "TV Melodien" reichten die Jurywertung und die Zuschaueranrufe leider nicht aus, um weiterzukommen. Für den Synchronsprecher war dies ein Rückschlag, denn er war für den Wettstreit sogar über seine Grenzen hinausgegangen: Wie jetzt nämlich bekannt wurde, tanzte Martin die meiste Zeit verletzt!

Das hat der Schauspieler jetzt in einem neuen Instagram-Video nach seinem Rausschmiss offenbart, in dem er seine Teilnahme bei "Let's Dance" Revue passieren lässt. Er hatte fast während seiner ganzen Zeit bei der Tanzshow mit Schmerzen zu kämpfen: "Ich habe die letzten Tage dann damit verbracht, ein bisschen zum Arzt zu gehen, weil ich mir leider schon in der zweiten Woche, also kurz vor dem Cha-Cha-Cha, eine erhebliche Verletzung am Ellenbogen zugezogen habe. [...] Dazu kommt links mein Meniskusriss", offenbarte Martin. Dennoch war Aufgeben keine Option für ihn. "Ich habe mich da so reingefressen, ich bin dann doch so ein Turniertyp", stellte er klar.

Doch welcher Tanz stellte für Martin mit seinen Verletzungen eigentlich die größte Hürde dar? "Der Jive ist mit dem Meniskusriss eine Herausforderung. Aber ich habe in der Sendung nie etwas gesagt, weil es sich nie nach Ausrede anhören sollte", eröffnete der Entertainer. Den schnellen Turniertanz gab Martin sowohl in der allerersten Runde, als auch bei seinem letzten Auftritt zum Besten.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Martin Klempnow, "Let's Dance"-Kandidat 2020

Anzeige

Getty Images Martin Klempnow, 2018

Anzeige

Getty Images Martin Klempnow und Marta Arndt bei "Let's Dance" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de