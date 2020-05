Gibt es jetzt doch ein großes Happy End für die zehnte Staffel von Der Bachelor? In dem Finale der großen Jubiläumsstaffel gab es ein noch nie da gewesenes Ende – Sebastian Preuss (29) gab keiner seiner beiden Finalistinnen die letzte Rose. So gingen Diana Kaloev und Wioleta Psiuk (28) leer aus und Basti flog als Single zurück nach Deutschland. Doch jetzt könnte es wohl doch noch gefunkt haben. Eine seiner Finalistinnen wurde nun augenscheinlich im Bad des Kickbox-Weltmeisters erwischt.

Dabei handelt es sich um Diana Kaloev – in ihrer Instagram-Story fanden sich nun einige Hinweise, dass sie den Münchner in seiner Heimat besucht hat. Die brünette Beauty lebt eigentlich in Köln, war aber vor wenigen Tagen in München unterwegs. In ihren Social-Media-Clips zeigte sie sich aber eindeutig in Sebastians Bad: Man sieht das markante blaue Fliesenmuster knapp unter der Decke des Raumes. Außerdem postete sie eine Aufnahme auf einem Balkon, der vom Hintergrund wahrscheinlich sicher der des Ex-Bachelors ist.

Die beiden scheinen sich trotz der Final-Pleite wieder anzunähern. Über sein Liebesleben verriet Sebastian vor Kurzem noch im Promiflash-Interview: "Ich bin momentan glücklicher Single." Das könnte sich mittlerweile offensichtlich geändert haben.

