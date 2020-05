Loiza Lamers (25) zieht blank! Zu Beginn der diesjährigen Let's Dance-Staffel gehörte das niederländische Model wohl nicht unbedingt zu den bekanntesten Kandidaten. Doch die Schönheit erregte nicht nur schnell Aufsehen durch ihren offenen Umgang mit ihrer Transsexualität, sondern tanzte sich auch mit ihrer aufgeweckten, sympathischen Art in die Zuschauerherzen. Dennoch: In der siebten Show war für sie Schluss und die Beauty musste in ihren Alltag zurückkehren. Langweilig scheint dieser aber nicht zu sein, wie ein heißer Einblick nun zeigt: Loiza zeigte sich völlig hüllenlos!

Auf Instagram teilte die 25-Jährige nun ein Foto von sich, das bei dem einen oder anderen Follower Hitzewallungen auslösen dürfte. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme sieht man sie ganz natürlich, lächelnd und wie Gott sie schuf – nämlich gänzlich ohne Klamotten! Lediglich ihre Brust verdeckt Loiza gekonnt mit dem Arm und ihrer langen Mähne. Die Aufnahme betitelte sie kurz und knapp: "Drinnen bleiben" – in Anspielung auf die momentane Situation.

In der Kommentarspalte wird schnell deutlich: Durch ihre Teilnahme am Tanzformat hat die Blondine den einen oder anderen Fan für sich gewonnen! Neben einigen englischen und niederländischen Beiträgen finden sich nun auch ein paar Komplimente in deutscher Sprache: "Wunderschön", "Wie schön du bist" oder "Du bist sehr hübsch" lauten die begeisterten Beiträge unter dem scharfen Schnappschuss.

Thomas Burg / ActionPress Loiza Lamers und Andrzej Cibis bei "Let's Dance" 2020

Instagram / loizalamers Loiza Lamers im August 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Loiza Lamers und Andrzej Cibis bei der vierten "Let's Dance"-Show



