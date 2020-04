Sie war schon so weit gekommen! Am Freitag flimmerte nach einer kurzen Osterpause wieder eine neue Folge Let's Dance über die TV-Bildschirme. Die Promi-Kandidaten gaben auf dem Parkett alles und tanzten sich die Seele aus dem Leib. Doch für eine von ihnen hat es trotzdem nicht gereicht: Es traf Loiza Lamers (25)! Die niederländische Beauty, die nach ihrem ersten Exit noch eine zweite Chance bekommen hatte, musste ihre Tanzschuhe an den Nagel hängen. Ob die 25-Jährige wohl sehr enttäuscht ist?

Tatsächlich war Loiza ziemlich geknickt – das zeigte sich auch im anschließenden Exclusiv-Aftertalk mit Moderatorin Frauke Ludowig (56). "Ich hasse das Gefühl", betonte sie in Bezug auf ihren Exit. "Aber ja, das gehört dazu." Was denkt sie denn, woran es lag? "Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, es können die Anrufe gewesen sein. Es kann alles sein", antwortete das Model ehrlich.

Mit Loizas Ausstieg verbleiben nun noch sieben Stars in der aktuellen Let's Dance-Staffel. Wen es wohl als nächsten treffen wird? Wie eine Promiflash-Umfrage vor der Sendung vom Freitag zeigte, hat Martin Klempnow (46) alias Dennis aus Hürth die wenigsten Stimmen von den Lesern ergattert – und könnte somit auch wenige Zuschaueranrufe in der kommenden Show bekommen...

Joshua Sammer/Getty Images Andrzej Cibis und Loiza Lamers in der ersten "Let's Dance"-Show

Thomas Burg / ActionPress Loiza Lamers bei "Let's Dance"

Getty Images Martin Klempnow alias Dennis aus Hürth bei "Let's Dance"



