...und noch ein kunterbuntes Make-over in der Promiwelt! Vor lauter Langweile probieren momentan so einige Stars und Sternchen neue Looks aus: Während Hilary Duff (32) nach türkiser Haarfarbe griff, laufen Luke Evans (41), Fußballer-Spross Cruz Beckham (15) und selbst "Ghost Whisperer"-Darstellerin Jennifer Love Hewitt (41) mittlerweile mit pinken Haaren rum. Davon hat sich jetzt eine weitere Lady inspirieren lassen: Auch Sarah Michelle Gellars (43) Schopf leuchtet nun in rosarot!

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert die "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Bekanntheit ihre neue Frise und siehe da: Sarahs blonde Strähnen gehören der Vergangenheit an! "Rosé den ganzen Tag, oder so lange, bis es sich auswäscht", schreibt die Schauspielerin in der Bildunterschrift. Es handelt sich also um keine dauerhafte Veränderung.

Offenbar war allerdings nicht nur Langweile die treibende Kraft hinter dem Haar-Experiment: "Weil wir immer noch in Quarantäne sind, musste ich mir einen neuen und kreativen Weg ausdenken, um meine Kinder in Verlegenheit zu bringen: Quarancolor (du Deutsch: Quaran-Farbe)", witzelt Sarah in dem angehefteten Video!

Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt, 2020

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar, Serienstar

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar im April 2020

