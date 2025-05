Diese Urlaubstradition hat Sarah Michelle Gellars Familie

Sarah Michelle Gellar (48) hat gemeinsam mit ihrem Mann Freddie Prinze Jr. (49) und den beiden Kindern Charlotte und Rocky (12) eine ganz besondere Urlaubstradition entwickelt: Egal, ob die Familie in Italien, Bali oder Spanien unterwegs ist – ein Kochkurs gehört für die vier immer zum festen Programm. Während eines Aufenthalts in New York verriet die Schauspielerin im Gespräch mit dem Magazin People, dass das Eintauchen in die jeweilige Länderküche und der Besuch lokaler Märkte auf Reisen für ihre Familie einfach dazugehört. "Jedes Hotel bietet das an – man muss nur fragen", schwärmte Sarah, und selbst wenn nicht, würden die Köche vor Ort gern einspringen. Das gemeinsame Kochen ist ein lieb gewonnenes Ritual geworden, das dafür sorgt, dass nicht nur Erinnerungen, sondern auch neue Rezepte mit nach Hause genommen werden.

Die Begeisterung für kulinarische Abenteuer teilt die Familie nicht nur auf Reisen, sondern auch zu Hause in Los Angeles. In Sarahs Küche stehen die Kinder inzwischen regelmäßig selbst am Herd – und haben schon mehrere TikTok-Trends ausprobiert. "Angefangen hat es mit dem Wunsch, das zu probieren, woran sie mitgewirkt haben. Und jetzt können sie selbst kochen", erklärt die 48-Jährige. Wenn es um Mitternachtssnacks geht, hat Sohn Rocky besondere Ansprüche: Statt auf Müsli zurückzugreifen, erwartet er ein richtiges Gericht, wie Sarah lachend berichtet. "Meine Kinder denken, sie sollten eine richtige Mahlzeit bekommen. Müsli steht ganz unten auf ihrer Liste."

Sarah ist fest davon überzeugt, dass gemeinsames Kochen ein Schlüssel zum Entdecken fremder Kulturen ist. In ihrer Kindheit gab es kaum Gelegenheit zum Reisen und wenig Platz für Essensvorräte im Kühlschrank. Vielleicht ist das der Grund, warum sie heute als Einzige in der Familie konsequent die Reste aus dem Kühlschrank verputzt. "Das Gute ist, ich muss nie befürchten, dass mir jemand die Reste wegnimmt", erklärt sie schmunzelnd. Die Familie, die trotz Hollywood-Glamour das Rampenlicht meidet, priorisiert bodenständige Rituale mit viel Nähe und gemeinsamen Momenten am Herd.

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior, Schauspieler

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar mit ihren beiden Kindern

