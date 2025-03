Sarah Michelle Gellars Kinder finden ihre Filme peinlich

Sarah Michelle Gellar (47) hat nun verraten, dass ihre Kinder Charlotte und Rocky (12) ihre Arbeit vor der Kamera meistens eher peinlich finden. "Meine Kinder finden meine Filme ziemlich cringe", gab die Schauspielerin gegenüber Glamour zu. Dennoch gibt es eine Ausnahme: Den Horrorfilm "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" mögen die beiden tatsächlich. In der Fortsetzung des Films, die diesen Sommer erscheint, wird Sarah jedoch nicht mitspielen, da ihre Figur gestorben ist.

Das tut der Vorfreude ihrer Kinder aber keinen Abbruch, denn der Vater der beiden, Freddie Prinze Jr. (49), ist in dem kommenden Streifen zu sehen. Gemeinsam als Familie reisten sie sogar nach Australien, um bei den Dreharbeiten dabei zu sein. "Wir sind als Familie nach Australien gefahren, um ihnen beim Dreh zuzusehen, und wir hatten eine tolle Zeit", schwärmte Sarah. Die Regisseurin des Films, Jennifer Kaytin Robinson, gehört zu ihren engen Freundinnen, was die Erfahrungen am Set noch bereichernder machte.

Im Familienleben von Sarah bleibt der Humor nicht auf der Strecke. Ihr Sohn Rocky sorgte letztes Jahr für Gelächter, als er beim Besuch eines Chargers-Spiels plötzlich auf der Stadion-Leinwand erschien und vor Freude anfing zu tanzen. Der übermütige Move brachte ihm sowohl einen TikTok-Moment als auch ein Augenrollen von Mama Sarah ein. Ihre Tochter Charlotte hingegen startet frisch in die Highschool, was die Schauspielerin in einem Instagram-Post mit gemischten Gefühlen kommentierte: "Wie kann ich eine Highschool-Schülerin und einen Mittelschüler haben? Zeit ist ein Biest." Solche Momente zeigen, wie normal und zugleich herzlich das Leben der berühmten Familie abseits des Rampenlichts ist.

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar mit ihren beiden Kindern

Getty Images Sarah Michelle Gellar, Schauspielerin

