Bunte Überraschung bei Jennifer Love Hewitt (41)! Jahrelang war die Ghost Whisperer-Darstellerin vor allem für eines bekannt: ihre langen hellbraunen Haare. Vor einiger Zeit verabschiedete sich die Schauspielerin allerdings von der Länge ihres Markenszeichens – und begeistert seither mit einem Long-Bob in ihrem Naturton. Jetzt sollte allerdings wohl wieder eine Veränderung her, und zwar dieses Mal in Sachen Farbe: Jennifer ist obenrum jetzt knallig unterwegs!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die TV-Bekanntheit ein Selfie, das ihre Follower ganz schön überraschte: Die 41-Jährige hat plötzlich pinke Haare! Dass ihr das Makeover besonders zusagt, wird an ihrem breiten Grinsen von Ohr zu Ohr deutlich: "Das Lächeln eines Mädchens, das sich gerade selbst zu Hause pinke Highlights verpasst hat", schrieb das Haar-Chamäleon in der Bildunterschrift. Offenbar benutzte Jen eine Spülung mit Farbpigmenten – bleibt also abzuwarten, wie lange ihr die leuchtenden Strähnen tatsächlich erhalten bleiben.

Jennifer ist nicht die Einzige, die vor Kurzem ein Umstyling wagte: Auch Cruz Beckham (15) trägt seinen Schopf jetzt pink, genau wie Luke Evans (40). Musikerin Pink (40) griff auf eigene Faust zwar nicht zur Farbflasche – dafür aber zur Haarschneidemaschine: Sie stutzte sich selbst die Seiten!

Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt im April 2020

Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt, 2020

Instagram / thereallukeevans Luke Evans im April 2020



