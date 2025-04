Neue Hauptrolle: Sarah Michelle Gellar plant Serien-Comeback

Sarah Michelle Gellar (48) ist zurück – jedoch nicht etwa als Dämonenjägerin, sondern mit einem brandneuen Serienprojekt. In einer Adaption des Romans "Bad Summer People" wird die Blondine als Hauptdarstellerin auftreten und gleichzeitig die Rolle der ausführenden Produzentin übernehmen. Das düstere Thrillerdrama, das Fernsehserien.de als "Antwort" auf "The White Lotus" beschreibt, erzählt von dunklen Geheimnissen und zerstörerischen Intrigen innerhalb einer wohlhabenden Gemeinschaft auf einer Sommerinsel. Die Serie soll sich derzeit in der Entwicklung befinden und in Kürze potenziellen Abnehmern angeboten werden. Neben ihrer Arbeit an diesem Projekt steht Sarah aktuell für das Serien-Prequel "Dexter: Original Sin" vor der Kamera und führt Verhandlungen über ein mögliches Buffy-Reboot, wie sie kürzlich ihren Fans auf Instagram verriet.

Im Fokus der Serie "Bad Summer People", die auf dem Roman von Emma Rosenblum basiert, stehen die Freundinnen Jen und Lauren, die ihre Sommer regelmäßig auf einer romantischen Düneninsel verbringen. Dort trifft sich die New Yorker High Society, doch hinter der scheinbar perfekten Fassade brodeln Neid, Lügen und dunkle Begierden. So bleibt es nicht lange bei der verträumten Sommerstimmung: Eine Leiche wird entdeckt und die makellose Welt der wohlhabenden Inselurlauber droht zu zerbrechen. Während die Spannung steigt, geraten die Beziehungen der Charaktere zunehmend unter Druck. Um all das in eine packende Serie zu verwandeln, wird Sarah von der erfahrenen Drehbuchautorin Cara DiPaolo unterstützt, die bereits mit Serien wie "Dead to Me" ihr Können unter Beweis stellte.

Nach dem großen Erfolg mit ihrer Rolle als Buffy Summers trieb Sarah ihre Karriere in verschiedene Richtungen voran. Mit Filmen wie "Scooby-Doo" und "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" stellte sie ihre Vielseitigkeit unter Beweis und versuchte, sich vom Image ihrer Paraderolle als furchtlose Dämonenjägerin zu lösen. Doch statt sich nur auf die Leinwand zu konzentrieren, gründete sie 2015 auch eine eigene Firma: Unter dem Namen "Foodstirs" startete sie den Handel mit nachhaltigen Backmischungen – ein völlig neuer Weg abseits der Kamera. Heute lebt sie mit ihrem Ehemann Freddie Prinze Junior (49) und den Kindern ein eher zurückgezogenes Leben, während sie ihre verschiedenen Projekte mit Leidenschaft verfolgt.

ActionPress / Landmark Media Press and Picture Sarah Michelle Gellar in "Buffy – Im Bann der Dämonen"

sarahmgellar Sarah Michelle Gellar mit ihrem Mann Freddie Prinze Junior

